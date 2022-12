AKP'li Özlem Zengin'den hasta mahpus açıklaması: Aysel Tuğluk çıkmadı mı?

Meclis Genel Kurulu’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçeleri görüşmelerinde AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, hasta tutuklularla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Partilerin ve ilgili bakanların konuşmalarının tamamlanmasının ardından söz alan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a, Diyarbakır 5 Nolu Cezaevi’nin “kültür merkezi ve müze” yerine “İşkence ve Utanç Merkezi” olması gerektiğini söyledi.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, AKP'li Özlem Zengin, Beştaş’ın bu önerisine karşı söz alarak, “Oranın sebebi biz değiliz, Diyarbakır Cezaevi’nin sebebi biz değiliz” dedi.

‘Her yeri Diyarbakır Cezaevi'ne çevirdiniz'

Tekrar söz alan Beştaş, “Siz Diyarbakır Cezaevinin sebebi değilsiniz ama her yeri Diyarbakır Cezaevi’ne çevirdiniz. Şu anda Türkiye'nin bütün cezaevleri işkence merkezlerine dönüşmüş durumdadır. Diyarbakır Cezaevinde yaşanan işkenceler. Bugün cezaevlerinden her gün ölüm çıkıyor. Garibe Gezer'in soruşturmasında hâlâ bir sonuç çıkmadı, takipsizlik kararı verildi daha doğrusu. Hasta mahpuslara ilişkin söylediğimiz hiçbir söz dikkate alınmıyor, her gün cezaevlerinden cenaze çıkıyor; buna başka ne diyelim bilmiyorum” diyerek tepki gösterdi.

Aysel Tuğluk'u örnek gösterdi

AKP'li Zengin, hasta tutuklularla ilgili eleştiriye cevap vererek, “Aysel Tuğluk çıkmadı mı hapishaneden? Çıktı. Yasal hakkından yararlansın diye uğraştık” dedi.

Beştaş: Bir lütuf değil

Zengin’e tepki gösteren Beştaş, “Aysel Tuğluk şu anda yani özel hayatı olduğu için söylemek istemiyorum, geri dönülemez bir noktada. Son sınırında bırakıldı, bu bir lütuf değil. Böyle bir minneti kabul etmiyorum. Aysel Tuğluk'u o hâle getiren onlardır, bu iktidardır. Aysel Tuğluk siyasi sebeplerle tutuklandı, rehin alındı ve ‘Sizi bıraktık’ diye bize minnet ediyorlar" ifadelerini kullandı.