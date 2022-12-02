AKP’li Özlem Zengin şikayet etti, evi basıldı: 'Somut suç yok'

AKP Grup Başkanvekilliği ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin’in şikayeti üzerine, gazeteci Kemal Vanlı’nın evi geçtiğimiz hafta Sulh Ceza Hâkimliği’nin arama ve el koyma kararıyla polisler tarafından basılmıştı.

Cumhuriyet'ten Mehmet Menekşe'nin haberine göre, baskında Vanlı’nın telefon, bilgisayar ve tabletine el konulmuştu. Ancak Vanlı gözaltına alınmamıştı.

Hâlâ ifadeye çağrılmadı

Konuya ilişkin Vanlı açıklama yaptı. Vanlı, bütün iddiaları reddederken tamamen kendisinin susturulması, gözdağı verilmesi ve gazetecilik yapamaması için böyle bir girişimde bulunulduğunu belirterek “Somut suç yok, suç üretmeye çalışıyorlar” dedi.

Vanlı henüz ifade vermek için çağrılmazken bilgisayar ve telefonunun iadesi için verdiği dilekçeye cevap verilmedi. Avukatı Süleyman Kaya ise istinat edilen suçlardan dolayı ev aramanın hukukta yeri olmadığının belirtti.