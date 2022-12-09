AKP'li Özlem Zengin: Cemaatse cemaat, herkes ifadeye çağrılmalı

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin altı yaşındayken imam nikâhıyla 'evlendirildiğine' ve çocuk yaşta seneler boyu cinsel istismara maruz bırakıldığına dair haberler konusunda "Cemaatse cemaat, herkesin ifadeye çağırılması lazımdır" dedi.

Zengin, Meclis Genel Kurulu'ndaki tartılma sırasında, konuyu bir “memleket meselesi” olarak gördüğünü ifade ederek şöyle konuştu: "Annenin, babanın, failin ceza alması yetmez. Yakınları, bunu destekleyen, gören sosyal dokuda kim varsa cemaatse cemaat herkesin ifadeye çağırılması lazımdır" dedi.

"Bunu söyledikten sonra kapatmaya çalışmak diyorsunuz. Bunu reddediyoruz, kötü niyetli buluyoruz" diyen Zengin, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunun en tepe noktaya kadar üzerine gidilmesini ifade ediyoruz. Bu memlekette çocuklar hepimizin. Çocuklarla alakalı birbirimizle yarış olamaz. Onun hakkını hukukunu hep birlikte korumalıyız. TBMM bu konuda ortak hareket etmek zorundayız."

Zengin, “Ben, kendi grup başkanımızla ve Sayın Cumhurbaşkanımızla da konuşarak, araştırma komisyonunu derhâl kuralım. Bu konuyla alakalı bize düşen ne varsa fazlasıyla yapalım” dedi.