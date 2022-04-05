AKP’li Özkan: HDP’li Semra Güzel için gereğini yapacağız

Dokunulmazlığı kaldırılarak hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP’li Semra Güzel‘in vekilliğinin düşürülmesi için AKP’den ilk sinyal geldi. Güzel en son yurt dışına çıktığı iddiasıyla gündemdeydi. AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Genel Kurul’da görüşmeleri başlayacak olan ve ekonomik düzenlemeleri içeren torba yasa teklifinin ayrıntılarını anlatan Özkan, daha sonra HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’le ilgili konuştu.

Özkan, Güzel’in vekilliğinin düşürülmesine ilişkin Meclis’te herhangi bir adım atılıp atılmayacağına ilişkin bir soru üzerine “Söz konusu vekili arama çalışmaları devam etmektedir. Mazeretsiz olarak 5 birleşim oturumuna katılmaması durumunda parlamento olarak gereğini yapacağız. Bundan önce benzer durumda olan vekiller için de gereğini yaptığımızı hatırlatmak isterim” dedi.