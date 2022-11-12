AKP'li Özhaseki'den CHP'li belediyelere: Algı için 845 milyon lira harcamışlar

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Antep'te bir otelde düzenlenen AKP Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı'nda konuştu. AKP'nin Türkiye'nin her yerinde "gönül belediyeciliği" yaptığını öne süren Özhaseki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

Muhalefet partilerinin yönettiği belediyelerde "hizmet yerine algı yapıldığını" söyleyen Özhaseki, "Arkadaş iş başında değil ama gece gündüz iş başındaymış gibi gösterme yarışı var. Bunun için büyük paralar harcanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi algı belediyeciliği için geçen yıl itibarıyla 845 milyon para ayırmış. Depreme hazırlık için 495 milyon lira ayrılır ama algı için 845 milyon lira" dedi.

'Kendi kendimizle yarışıyoruz, rakibimiz yok'

Özhaseki şunları söyledi:

"Bizler kendi kendimizle yarışıyoruz. Bizim rakibimiz yok. Çalışmayı ve hizmeti düşünen bir rakip yok. O bizde var. Yeni model belediyecilik anlayışı çıktı. Adı ise 'algı belediyeciliği', hizmet yok ama hizmet varmış gibi gösterme yarışı var. Arkadaş iş başında değil ama gece gündüz iş başındaymış gibi gösterme yarışı var. Bunun için büyük paralar harcanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi algı belediyeciliği için geçen yıl itibarıyla 845 milyon para ayırmış. Depreme hazırlık için 495 milyon lira ayrılır ama algı için 845 milyon lira... Bu nasıl bir şeydir? 'Siz beni çalışıyor gibi gösterin.' 'Beni çok sempatik gösterin.' 'Hatta bu belediye bana yetmiyor buralar ne ki beni Cumhurbaşkanı adayı gösterin.' Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Ama ne yazık ki yeni model belediyecilik bu oldu karşı grubun.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan gözlem evlerini de hedefine alan Özhaseki, "Bir hafta öncesine kadar Adana'daydık. Bütün alt ve üst geçitlerin üzerinde bir sloganlar vardı. 'Hizmette zirve', 'Kemal Kılıçdaroğlu geliyor', 'Dev açılışlar', 'Böyle hizmet görülmedi' sloganlar böyle. Zannedersiniz yeni bir Adana doğuyor. Baştan sona yenilendi, acayip şeyler oldu zannedersiniz. Arkadaşlara dedim, 'Bu açılışlar nedir, Kemal Bey niye geliyor, bir araştırın.' dedim. Getirdiler, 8 tane gözlem evi, gençlik odası, yaşlılar bakım odası, 4 veya 5 odalı 8 tane ilçelere yer yapmışlar. Gecekondu gibi ama her birisi. Yahu bunlar 4 odadan olsa çarparsan 32 oda yapar yani 32 derslik bir okul eder. Bir de battı çıktı yapmış. Bu kadar reklamını yaptıkları hizmet 32 odalı bir okul eder. Kayseri'de gariban bir belediye başkanı var. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, onu aradım dedim kaç tane okul yaptın ? Tam 68 tane yapmış. 3,5 yıl içinde 68 tane okul, sağlık ocağı gibi eser yapmış." (AA)