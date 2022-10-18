AKP'li Özhaseki: CHP'li belediyelerin yaptıkları en güzel şey algı operasyonu

Yüreğir Belediyesi ziyaretinin ardından Yüreğir Belediyesi Meclis Salonu'nda konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Ne yazık ki üzülerek söylüyorum CHP'li arkadaşlarımızın 11 büyükşehirde de belki ufak tefek farklılıkları vardır ama yaptıkları en güzel şey algı operasyonu" dedi.

AKP'nin mazeret üretmeden ve kimseyi dışlamadan herkese hizmet ettiğini öne süren Özhaseki, konuşmasına şöyle devam devam etti:

"Çok şükür bunun da neticesini alıyoruz zaten. Tabii herkesin de böyle yapmasını istiyoruz. Ne yazık ki üzülerek söylüyorum CHP'li arkadaşlarımızın 11 büyükşehirde de belki ufak tefek farklılıkları vardır ama yaptıkları en güzel şey algı operasyonu. Ajanslara büyük paralar vermek, çalışmadıkları halde 'bizi çalışıyormuş gibi gösterin' demek. Beceremedikleri, iş yapamadıkları halde, iş yapıyormuş gibi bir hava vermek ve böylece hayatlarını sürdürmek.

İnsanlar biraz renkli bir şekilde söylenenlere geçici olarak da olsa inanabilirler, ama bütün söylenen o yanlış sözler, o algı oluşturmaya çalıştığınız yanlış beyanlar bir müddet sonra uçar. Gerçeklikle karşı karşıya kalır. Vatandaş döner en sonunda belediye başkanına der ki 'seçim zamanı geldiğinde ben sana kocaman bir bütçe verdim. Sen de bana vaatte bulundun. Mührü de verdim sana. Ne yaptın kardeşim der?' Hadi söyle bakayım." (AA)