AKP'li Özhaseki: Alevi vatandaş 'Ben Aleviyim' bile diyemiyordu

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AKP Elazığ İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda parti mensuplarıyla bir araya geldi.

Cumhuriyet tarihinin en başarılı hükümeti olduklarını iddia eden Özhaseki, şöyle konuştu:

Ama dediğim gibi önce bir mücadele ile başlıyor, iktidar olunuyor, sonra güzel işler yapılıyor. Sadece bununla bitmiyor ki vesayetin çökertilmesi, özgürlük ortamının genişletilmesi ile ilgili de bizim iktidarımız başarı hanesi tarafından 5 yıldızlı karnesiyle hayatını devam ettiriyor. Geçmişte sadece başörtülü kardeşlerimizin dramı değil, sadece dindar insanlarımıza yapılan baskılar değil, Kürt vatandaşa da yapılıyordu aynısı, dilini konuşamıyordu kimse.

Benim bir arkadaşım var annesi mahkemeye gitmişti, 'Hakimin Türkçe sorusuna köyde yaşamış 90 yaşındaki annem cevap veremediği için hakarete uğramıştı.' dedi. Türküsünü dinleyemiyordu, propagandasını yapamıyordu insanlar. Bu özgürlük ortamları da bizim dönemimizde çok şükür gelişti. Alevi vatandaş 'Ben Aleviyim' bile diyemiyordu. Şimdi bütün cem evlerine yardımları bizim belediyelerimiz yapıyor."