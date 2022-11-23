'AKP'li önemli bir isimle konuştum' diyerek açıkladı: 'Biz artık şirazeden çıkmışız'

Ülkücü mafya Sedat Peker ile yaptığı görüşmeler ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Peker arasında arabuluculuk yaptığı iddiaları ile gündeme gelen Hadi Özışık, yeniden ekranlarda görünmeye başladı.

Özışık bu kez AKP'ye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

''AK Parti’nin önemli bir ismiyle konuştum'' diyen Özışık, ''Dedi ki, 'Biz artık şirazeden çıkmışız. Koltuk, makam, para arayışı bizde, cep doldurma derdi bizde; yolsuzluk, hırsızlık almış başını gidiyor. Pudra şekeri kullananlar artıyor'' ifadelerini kullandı.