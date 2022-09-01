AKP'li Ömer Çelik'ten 'Ünsal Ban ve Zehra Taşkesenlioğlu'yla görüştü' iddiasına ilişkin açıklama

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Çelik, CHP'li Ali Mahir Başarır'ın, 'Ünsal Ban ve Zehra Taşkesenlioğlu'yla görüştü, beyefendi kızıyor, uzlaşın dedi' iddiasına ilişkin konuştu.

Çelik, "Bahsettiğiniz milletvekilinin söylediği her şey yalan çıktı. Bahsettiği şey, bu arkadaş fazla dizi seyrediyor anladığım kadarıyla. Olsa da söyleriz. Biz resmi bir siyasi partiyiz, işlerimiz şeffaf" açıklamasını yaptı.

Çelik, "Yunanistan'la Türkiye arasındaki meseleler sahada değil masada çözülebilir. Masadan kaçan taraf Yunanistan'dır. Türkiye büyük bir diplomasi devletidir. Bu mesele radar kilitlemesiyle çözülecek bir mesele değildir. Diplomasinin imkan ve kabiliyetleriyle çözülecek meseledir. Türk devlet geleneğinin çözüm kapasitesi yüksektir. Sahadaki bu hareketlerinin tehlikeli sonuçları olabilecektir" dedi.

Çelik, "Bir başka müttefikimiz Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron'un neredeyse tüm dış politikasını Türkiye ve Erdoğan karşıtlığını ibretle izliyoruz. Fransa'nın özür dilemesi, yüzleşmesi gereken sömürge problemlerini konuşmak üzere Türkiye karşıtlığı üzerinden örtbas etmesini kınıyoruz" ifadelerini kullandı.