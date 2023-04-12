AKP'li Necmi Kadıoğlu adaylıktan çekildi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı döneminden arkadaşı Necmi Kadıoğlu, AKP'den İstanbul 3. Bölge 8. sıradan milletvekili adayı gösterilmişti. Adaylığı sonrası Esenyurt Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde çekilen videonun sosyal medyada yeniden dolaşıma girmesi sonrası Kadıoğlu, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Kadıoğlu istifa açıklamasında şöyle dedi:

"Partimiz, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için 'Türkiye Yüzyılı' mottosuyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çerçevede, 9 Nisan 2023 tarihinde İstanbul 3. Bölge Milletvekili aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na sunulmuş ve ben de bu listede yer almaktayım.

Adaylığımın sonrasında, ülkemiz adına birçok yönden tarihi öneme sahip seçimde, bölgede siyasi dengelerin değişmesiyle, adaylığımın olumlu sinerji ve karşılık oluşturmasıyla birlikte belli çevreler tarafından sosyal medya üzerinden yıpratma ve itibarsızlaştırma çalışmaları başlatılmıştır.

Bütün bu iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını belirtmek isterim. Örneğin, akbil davasında beraat ettim, Cumhuriyetin kuruluşu ile ilgili söylemediğim ama söylenmiş gibi gösterilen cümlelerle ilgili de beraat ettim ayrıca kurgu ve montaj ürünü videoların mağduru oldum. Bu konularla ilgili şikayetlerim sonucunda, mahkemeler tarafından mağduriyetimin tespit edildiği ve sorumluların cezalandırıldığı da unutulmamalıdır.

Gerçeklerin böyle olmasına rağmen, Cumhuriyet tarihimizin en önemli seçimi olduğu ifade edilen bu süreçte, siyasi linç ve yıpratma amacı güden YALAN-İFTİRA-KOMPLO-MONTAJ içerikli siyasi operasyonlarla, şahsım nezdinde Partimiz ve Cumhurbaşkanımızın yıpratılmaya çalışıldığı açıktır. Nefsimi ve haklılığımı ayaklar altına alarak buna müsaade etmeyeceğim. Bu sebeple Milletvekilliği adaylığımdan feragat ettiğimin beyanı ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da partim ve ülkem için çalışmaya devam edeceğim. Kamuoyunun bilgisine sunarım."

Görüntüler sonrası istifa etmişti

Kadıoğlu'nun kendisinden burs istemeye gelen bir kız öğrenciyle müstehcen görüntüleri ortaya çıkmış, bunun üzerine de görevinden 'sağlık sorunları' sebebiyle Esenyurt Belediye Başkanlığı'ndan istifa etmişti.

Kadıoğlu, 16 Nisan referandumu öncesinde katıldığı bir etkinlikte "Siz dik durun, içinizden 'hayır' çıkartmayın. Bizim milletimiz tarihte hiç satıcı olmadı ki Abdülaziz'e kadar. Sonra içimize kanı bozuk, sütü bozuklar sızdı. Padişahlarımızı alaşağı ettiler, yıktılar. 10 yılda Osmanlı'yı tarumar ettiler, yıktılar. 1923'te de koskoca 650 yıllık çınara darbe yaptılar. Cumhuriyet kuruldu. İçinden ihanet edenler, ecdada hainlik edenler, olunca hayır gelmiyor. Bu milleti, millet yapan değerlere saldırmaya başladılar. Kuran'a, ezana…" ifadelerini kullanmıştı.