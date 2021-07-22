AKP’li Mustafa Şen’den sığınmacılar üzerinden provokatif paylaşım

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ile 'Ay yıldız hareketi' lideri Ümit Özdağ'ın sosyal medya paylaşımı, Suriyeli sığınmacılar üzerinden emekçileri birbirine karşı karşıya getiren milliyetçi siyasetin yeni bir örneğini oluşturdu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin Haziran ayında hazırladığı raporda yer alan verilere göre Türkiye’deki sığınmacı sayısı yaklaşık 3.7 milyon.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son olarak bugün Kıbrıs dönüşü bir soru üzerine “Bu ülkede iktidarda olduğumuz sürece, bize sığınan Allah’ın kullarını katillerin kucağına atmayız.” ifadelerini kullanarak sözde sahip çıktığı sığınmacıların Türkiye’deki patronlar için asıl anlamının ise “ucuz iş gücü” olduğu bir sır değil.

Erdoğan ve AKP iktidarının AB’yle pazarlıklarda da “şantaj” malzemesi yapıp “koz” olarak olarak kullandığı sığınmacılar, düzen siyasetinin dinci-milliyetçi sağ bölmesinin de vazgeçilmez bir propaganda malzemesi. ‘Ayyıldız Hareketi’ isimli bir oluşumla yeni parti kurma girişimlerini sürdüren ve sığınmacılara dönük provokatif mesajlarıyla bilinen Ümit Özdağ’ın sosyal medya paylaşımı da bunun yeni bir örneği niteliğinde. Özdağ, Suriyelileri hedef aldığı mesajında, “anket” yaparak “Türkiye’de kayıtlı ve kayıtsız toplam 5.3 Milyon Suriyeli var. Türk milletine soruyorum; 5.3 Milyon Suriyeli için ne yapılmasını istiyorsunuz?” diye sordu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’in Özdağ’ın anketini alıntılayarak yaptığı paylaşım ise sığınmacılar üzerinden provokasyonun bir başka skandal örneği oldu.

“Suriye’den gelenlere sordum. Diyorlar ki:

‘İlk olarak bizden önce gelenler geldikleri yere gitseler, biz de yol yordam öğrensek, sonra biz gitsek.’” diye yazan Şen’in sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.