AKP'li Miroğlu: PKK Selahattin Demirtaş’ın ipini çekti

AKP'li Orhan Miroğlu, 24 TV'de Esra Elönü'nün sorularını yanıtladı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında konuşan Miroğlu, "Bugün PKK ona diyor ki 'sen bir hiç'sin. Hatta münafıksın dediler. Devletin bize baktığı gibi bakıyorsun diye bunu söylediler... HDP'nin oylarını 6'lı Masa'nın hepsi istiyor. Bu oyları istemenin verdiği stratejik yükümlülük Kılıçdaroğlu'ndadır. Aslında PKK ve Selahattin Demirtaş arasındaki çatışma, 6'lı Masa'nın stratejisini çökerten bir çatışma oldu. Nasıl sonuçlanacağını göreceğiz ama ben tekrar başa dönüleceği kanaatinde değilim. Demirtaş'ın ipi çekildi gibi geliyor, bir daha geri dönüş olmaz" diye konuştu.