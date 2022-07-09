AKP'li Metiner'den Yeni Akit'e 'Buldan' tepkisi: 'Biz bu değiliz'

Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, babasını yitiren HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında Yeni Akit'in yaptığı habere tepki gösterdi.

Metiner Twitter'dan yaptığı açıklamada "Pervin Buldan üzerinden babasının ölümüne laf edenler durdukları yeri bin kez düşünmelidirler. Buldan’a başsağlığı dilememek ayrı bir şey, bir insanın ölümü üzerinden tepinmek ayrı bir şey. Buldan’ın başkasının ölümüne saygısı yok diye bizim de mi olmamalı? Biz bu değiliz" dedi.

Yeni Akit, Buldan’ın babasının ölüm haberini “Terör sevici Pervin Buldan'ın babası öldü!” başlığıyla duyurmuştu.



