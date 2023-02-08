AKP'li Metiner yine çark etti: 'Adıyaman harap, barınma sorunu had safhada'

AKP eski Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, depremin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında 'Ölenleri geri getiremeyiz lakin Adıyaman'ı yeniden onaracak Reis’imiz var' ifadelerini kullanmış ve tepkilerin ardından paylaşımını silmişti.

Adıyaman'da kendisini eleştiren vatandaşlara gülerek karşılık veren Vali Mahmut Çuhadar'ı da savunan Metiner, bu defa yardım çağrısında bulundu.

Sosyal medyada paylaştığı mesajında 'Adıyaman harap… İnsanlarımız perişan… Barınma sorunu had safhada…' ifadelerini kullanan Metiner, kuracağı çadır kent için herkesi yardım etmeye çağırdı.