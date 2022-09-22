AKP'li Mehmet Özhaseki: FETÖ bizim zamanımızda güçlenmiş gibi anlatıyorlar

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, özellikle partisinin iktidara geldiği 2002 yılından itibaren sistematik bir şekilde devlet kurumları içinde yuvalanan ve 15 Temmuz 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmalarıyla darbe girişimi düzenleyen Cemaatle ilgili açıklamalarda bulundu.

Cemaatin kendi dönemlerinde güçlendiği iddiasını reddeden Özhaseki, şunları söyledi:

“FETÖ belası 50 yıldır var emin olun. Yeni çıkmış bir hadise değil. Bazen sanki PKK da FETÖ de AK Parti ile doğmuş, bizim zamanımızda güçlenmiş gibi anlatıyorlar. Milleti kandırmaya devam ediyorlar. Öyle değil. Yine yurt dışı tahrikli yine onların desteğiyle 50 yıldır süren bir bela silsilesi var ama çok şükür bütün bunların hakkından da bizler geldik."

Erdoğan 'ne istediniz de alamadınız' demişti

Bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dönem kendisine "Yazıklar olsun, bize çok hainlik yaptı" diye seslenen terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'e "Ne istediniz de alamadınız?" yanıtını verdiğini hatırlatmakta fayda var.