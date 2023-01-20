AKP'li Mehmet Metiner’den 'Erkam Yıldırım' eleştirisi

AKP'li Mehmet Metiner, 13 Ocak günü katıldığı Erzurum’daki geleneksel ‘1001 Hatim’ duasının ardından gittiği bir giyim mağazasında AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım‘ın oğlu Erkam Yıldırım’a Vali Okay Memiş, AKP İl Başkanı Mehmet Emin Öz, asker üniformasıyla İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek’in eşlik etmesine tepki gösterdi.

Metiner Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir ilin valisinin ve komutanın resmi sıfatı ve görevi olmayan kişileri -kimin oğlu ve yakını olurlarsa olsunlar- karşılamasını asla doğru bulmam. Bu tür davranışlar devletin saygınlığına ve şu an devleti yöneten parti olan AK Partimize zarar verir.” ifadesini kullandı.