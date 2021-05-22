AKP’li meclis üyesinden AKP’li başkana: 45 milyon dolar nerede?

Eski Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı AKP'li Enver Yılmaz, 18 Eylül 2018 yılında Belediye Başkanlığı’ndan “Söylenecek o kadar söz var ki; Hepsini kalbimin derinliklerine atıyorum” diyerek istifa etmişti.
Yılmaz'ın istifa etmesinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ordu'da bir şeylere müdahale edildiyse sebeplerini anlıyor olmalısınız" açıklaması yapmıştı.
Eski Belediye Başkanı yüzünden AKP içinde tartışmalar
Odatv’nin haberine göre, Ünye Belediyesi’nin AKP’li Meclis Üyesi ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanvekili Adem Atik, 2015 yılında AKP’li Belediye Başkanı Enver Yılmaz dönemindeki 45 milyon doların nereye gittiğini sordu.
Ünye Limanı’nda yaşananlara değinen AKP’li Atik, limanın 2015 yılında Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne devredildiğini, o dönemde 45 milyon dolarlık döngü sağlandığını ancak bu paranın yatırıma dönüşmediğini kaydetti. Atik, “Bu paralar nereye gitti” diye sordu. AKP'li Atik'in hedef aldığı dönemlerde de AKP'li isimler görevdeydi.
Atik şu ifadeleri kullandı: