AKP’li meclis üyesinden AKP’li başkana: 45 milyon dolar nerede?

Eski Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı AKP'li Enver Yılmaz, 18 Eylül 2018 yılında Belediye Başkanlığı’ndan “Söylenecek o kadar söz var ki; Hepsini kalbimin derinliklerine atıyorum” diyerek istifa etmişti.

Yılmaz'ın istifa etmesinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ordu'da bir şeylere müdahale edildiyse sebeplerini anlıyor olmalısınız" açıklaması yapmıştı.

Eski Belediye Başkanı yüzünden AKP içinde tartışmalar

Odatv’nin haberine göre, Ünye Belediyesi’nin AKP’li Meclis Üyesi ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanvekili Adem Atik, 2015 yılında AKP’li Belediye Başkanı Enver Yılmaz dönemindeki 45 milyon doların nereye gittiğini sordu.

Ünye Limanı’nda yaşananlara değinen AKP’li Atik, limanın 2015 yılında Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne devredildiğini, o dönemde 45 milyon dolarlık döngü sağlandığını ancak bu paranın yatırıma dönüşmediğini kaydetti. Atik, “Bu paralar nereye gitti” diye sordu. AKP'li Atik'in hedef aldığı dönemlerde de AKP'li isimler görevdeydi.

Atik şu ifadeleri kullandı:

“Ünye Limanı, Ünye’nin en önemli projelerinden bir tanesi. 1990’lı yıllardan itibaren 2003 yılına kadar çalıştırıldı. 2007 yılından 2012 yılına kadar Ünye Belediyesi’ndeydi. 2015 yılında Büyükşehir Belediyesi’ne devroldu. Burada bu zamana kadar 45 Milyon dolar, Ünye’nin parası bu. Bu parayla 3 tane Ünye Limanı yapıyorsunuz. Bu para bu sistem içerisinde dönmüş ama yatırıma dönüşmemiş. Ünye Çimento’nun kullandığı zamanki liman ne ise hala aynı sistemle devam ediyor. Bu paralar nereye gitti, bu paralar yatırım olarak nerelerde dönüştü? Bunların sorgulanması gerekiyor.

Diğer bir dikkat çeken durum ise Ünye Limanı’ndaki rıhtım Ünye Çimento’ya ait. Ünye Çimento buraları kullanırken öncelik hakkına sahip. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak ikinci bir rıhtım çalışması yaptık. Çünkü limanın gemi kapasitesi artsın, gelen gemiler beklemesin, yatırımcılar daha fazla gelsin diye. İkinci rıhtımın maliyeti yaklaşık 5,5-6 Milyon TL. Ünye Limanı’nın bir yıllık kazancı net karı 10 Milyon TL. Yani 6 aylık çalışmayla ikinci rıhtım yapılabiliniyordu. Ama maalesef bu zamana kadar böyle bir çalışma yapılmamış. Ama ne zamanki Büyükşehir Belediyesi çalışma başlattığında çeşitli söylemler ortaya atıldı. Asıl sorulması gereken bu zaman kadar neden bu yatırımın yapılmadığıdır.”