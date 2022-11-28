AKP’li meclis üyesi Melih Gökçek’in soygununu istemeden meydana çıkardı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Belediye Meclis Üyesi AKP’li Nihat Yalçın, Meclis Başkanlığı’na peyzaj fiyatları ile ilgili soru önergesi verdi.

Yalçın’ın önergesine verilen yanıt, ABB’nin aynı bitkileri Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu göre 85 kata kadar daha ucuz fiyatla aldığını ortaya koydu.

Yalçın, ABB Meclisi’nde, “Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sayın Yavaş göreve geldiği günden bugüne kadar, Ankaralı çiftçilerden ne kadar ağaç ve bitki grubu ürünü almıştır? İsim, çiftçinin ismi, ilçesi, ürün cinsi, tutarı, alım tarihi ve ihale kayıt numaraları da içeren bir liste hazırlanarak aynı cevapla birlikte tarafıma verilmesini arz ediyorum” diye sordu.

Yalçın’ın soru önergesi üzerine yapılan araştırmada ABB’nin aynı bitkileri eski döneme göre 85 kata kadar daha ucuza aldığı ortaya çıktı.

‘Saksılı Adi Gürgen Extra’ bitkisinin 2016 yılında güncel fiyatı 119,434 TL iken, 2019’da 1,396 TL’ye alındığı açıklandı.