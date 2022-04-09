AKP’li Mahir Ünal: Ortaokulda beni ‘Pis faşist’ diyerek dövdüler

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, ortaokul ikinci sınıf öğrencisiyken “Çırpınırdı Karadeniz” şarkısını söylediği için “Pis faşist” denilerek dayak yediğini söyledi.
AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Maraş’ın Elbistan ilçesinde 40 yıl önce eğitim gördüğü okulunda yaptığı konuşmada CHP'nin iktidara gelmesinin ardından dayak yediğini öne sürdü.
Ünal, Yatırım Değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere geldiği kentte, toplantı sonrası 40 yıl önce eğitim gördüğü, o dönem ortaokul olan Mükrimin Halil Lisesi'ni ziyaret ederek sınıfındaki sırasına oturdu.
Ziyaretin ardından okul bahçesinde gazetecilere anılarını anlatan Ünal, şunları kaydetti: