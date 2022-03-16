AKP'li Kurtulmuş'tan seçim kanunu eleştirilerine yanıt: 'Bir kazanım'

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, iktidara yakınlığıyla bilinen A Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, AKP ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan Milletvekili Seçimi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi.

Kurtulmuş, "Seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesinin teklif olarak hazırlanması, demokratik anlamda Türkiye'nin bir kazanımıdır. Seçim barajının düşmüş olması, daha fazla partinin bu çoklu yarışa katılmasına bir katkıdır" dedi.

Partilerin açık ve net, niçin ittifak yaptıklarını halka anlatarak işbirliği yapmalarından asla rahatsızlık duymayacaklarını belirten Kurtulmuş, "Bu altılı ittifak, eğer HDP oyları olmazsa seçim yarışında, yarışın ortağı dahi olmalarının mümkün olmadığını biliyor. Dolayısıyla burada en büyük zorluk da bu ittifakın en görünen ucunda olan Sayın Kılıçdaroğlu'nun üzerinde, yani hem bu HDP'nin seçmen kitlesini kendi etrafında, yani bu ittifak etrafında toplamayı başaracaklar hem de HDP'nin terör örgütü ile olan irtibatını, terör örgütünün HDP üzerindeki gölgesini ittifakın üstüne yansıtmayacaklar. Çok zor bir iştir" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretinde, Diyarbakır annelerini ziyaret etmesinin herkes tarafından beklendiğini söyleyen Kurtulmuş, "HPD ile olan ilişkilerindeki hassasiyet Sayın Kılıçdaroğlu'nun gidip orayı ziyaret etmesini dahi mümkün kılmamıştır" dedi.

Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı yönünde tartışmaların hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, karşılarındaki bu ittifakın en temel eksikliklerinden birinin, adaylarının bulunmaması olduğunu savundu.

Kurtulmuş, Millet İttifakı'nın, politik tabanı olmayan, arkasında bir parti bulunmayan, siyasi profili düşük bir aday üzerinden seçime girebileceğini öne sürdü.