AKP’li Külünk: İstanbul Sözleşmesi’nin eğitim müfredatındaki tüm izlerini silmeliyiz

AKP'li Metin Külünk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Sözleşmesi'nin izlerinin eğitim müfredatından silinmesi gerektiğini savundu.

Külünk, "Sayın CB’mızın güçlü iradesi ile çıktığımız İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN izlerini taşıyan EĞİTİM MÜFREDATINDAKİ tüm izleri silmeliyiz" paylaşımında bulundu.

Külünk şöyle devam etti:

"Toplumsal Cinsiyet eşitliği adı altında insanımıza EŞCİNSELLİK dayatma peşindeki küresel finans oligarklarının, nüfusu azaltılmış dünya, insan neslinin sonunu getirmek ve kadın ve erkeği değersizleştirme operasyonuna karşı AYAĞA KALMAK VE GÜÇLÜ BİRLİKTELİK ile mücadele esastır."