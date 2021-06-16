AKP'li Kiler'den TBMM'de Ticaret Odası Başkanı'na hakaretler

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in, Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Davut Tezcan'a yönelik TBMM'de ettiği hakaretleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Davut Tezcan'ı işaret eden AKP'li Kiler, "Almışsınız 17 milletvekilini önünüze, Bitlis'te kadrolu olan fitneci birine saldırtıyorsunuz -çok afedersiniz- havlatıyorsunuz. Bitlis TV'nin ekibine havlatıyorsunuz" sözlerini sarf etti.

Kiler, yine Tezcan'ı hedef alarak, "Milletvekiline demiyorum, orada 17 milletvekiline itlik yapana söylüyorum. Önüne almış orada Bitlis Ticaret Odası Başkanı'nı, daha önce herkese itlik yapan o iti orada havlatıyorsunuz" dedi.

Söz konusu konuşmanın tutanaklarını sosyal medya hesabından paylaşan CHP'li Tahsin Tarhan, Kiler'e tepki gösterdi. Tarhan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Bugünü tarihe not olarak düşüyoruz! AKP’li Bitlis Milletvekili Vahit Kiler TBMM Genel Kurulu’nda vatandaşa hakaret etti. “Havlamak” ve “İt”kelimeleri Gazi Meclis’in çatısı altında bir milletvekili tarafından ağza alındı. Hem de şehrinin Ticaret Odası Başkanı için!

Tarhan takipçileriyle Meclis tutanaklarını da paylaştı.