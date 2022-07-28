AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden adrese teslim ihale

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "kamuda tasarruf yapılacağını" duyurmuştu. AKP'li belediye ve bağlı kuruluşlardaysa fahiş fiyatlara araç kiralama uygulaması sürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Memduh Büyükkılıç'ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş adına araç kiralamak için 12 Mayıs'ta ihaleye çıkıldı.

Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, ihaleye katılmak için sadece bir şirket dökümanları indirmesi ve tek teklifi de yine aynı şirket vermesi dikkat çekti. İhaleyi kazanan "Şahika Seyahat Taşımacılık Turizm" şirketiyle 31 Mayıs'ta sözleşme imzalandı.

Sözleşmenin bedelinin 444 bin lira olduğu açıklandı. Sözleşme detaylarına bakıldığında 444 bin liranın sadece bir adet sürücüsüz araç kiralaması için bu şirkete verileceği ortaya çıktı. Araç bir yıl boyunca kullanılacak.

Şirket daha önce de AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden birçok ihale kazanmış, eski CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, 2011'de dönemin belediye başkanı Mehmet Özhaseki hakkında yine aynı şirketle yapılan bir araç ihalesi için suç duyurusunda bulunmuştu.

Geçen hafta da AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 142 milyon 207 bin liraya 580 araç kiraladığı ortaya çıkmıştı.



