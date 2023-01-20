AKP'li kaynaklardan slogan savunusu: 'Menderes'in siyasi geleneğini Erdoğan temsil ediyor'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimler için 14 Mayıs tarihini işaret etmesi ve "Yeter, söz milletin" sloganını kullanmasına ilişkin konuşan AKP'li kaynaklar, "Demokrat Parti’nin ve Adnan Menderes’in tarihi mirası ve siyasi geleneğini Erdoğan ve AK Parti temsil ediyor" dedi.

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Erdoğan'ın seçimler için 14 Mayıs'ı işaret etmesi ve "Yeter, söz milletin" sloganını kullanmasına yönelik gelen eleştirilere verilen yanıtları "14 Mayıs, Adnan Menderes ve AK Parti’nin bakışı" başlıklı yazısında değerlendirdi.

"O tarihler arasından 14 Mayıs’ta seçim yapılmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan tercih etti. Temel neden 14 Mayıs’ın tarihi önemi yani 14 Mayıs 1950’de Demokrat Parti’nin CHP’den iktidarı alması... AK Parti hem 20 yıldır iktidar olması hem de o dönemin 'Yeter, Söz Milletin' sloganını iktidarda iken kullanması nedeniyle özellikle muhalefet tarafından eleştiriliyor. Ben de bu eleştirilere AK Parti kulislerinde yanıt aradım" ifadelerini kullanan Fırat, şöyle devam etti:

'İdeolojik geleneği sürdüren AKP'

"Bu tarihi isteyen doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Kaynaklarıma göre Demokrat Parti’nin ve Adnan Menderes’in tarihi mirası ve siyasi geleneğini Erdoğan ve AK Parti temsil ediyor.

Altılı Masa’da her ne kadar DP bulunsa da, bu miras AK Parti’ye göre onlara ait değil.

İdeolojik geleneği sürdüren AK Parti.



‘Söz de karar da milletindir’ sloganını ise 20 yıllık iktidarla bağdaştırmıyorlar. AK Parti 20 yıllık iktidarında sözün her zaman milletin olduğuna dikkati çekerek; bu nedenle bu sloganın kullanıldığını belirtiyor."