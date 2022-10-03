AKP'li Karahocagil: Cumhurbaşkanı'mız 'Enflasyon düşecek' diyorsa düşecektir

AKP Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil de Mecliste düzenlediği basın toplantısında TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları üzerine değerlendirme yaptı.

Karahocagil, bir gazetecinin "Enflasyon rakamları açıklandı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, "Cumhurbaşkanı'mız 'Enflasyon düşecek' diyorsa düşecektir. Cumhurbaşkanı'mız nasıl faizin düşmanıysa biz de o faizin düşmanıyız" dedi.

"Ben 40 yıllık bir esnafım, faizden çektiğimi ben bilirim" diyen Karahocagil, "Faizin rezilliğini, faizin bu esnafı sülük gibi emdiğini bilen ve yaşayan biriyim. Cumhurbaşkanı'mızın faiz hakkındaki sözlerine katılıyorum" değerlendirmesinde bulundu.