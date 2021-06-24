'AKP'li Karaca SBK'nin aracını kullandığını kabul etti'

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca’nın, Sedat Peker’in iddialarını doğruladığını söyledi.

Öztürk KRT TV’de katıldığı canlı yayında Korkmaz Karaca ile görüştüğünü belirtti. Korkmaz Karaca ile yaptığı konuşmayı aktaran Öztürk, Karaca’nın Sezgin Baran Korkmaz'dan aldığı aracı 2-3 ay kullandığını kabul ettiğini söyledi.

Karaca’nın iddiasına göre; İstanbul’da bulunduğu sırada aracı kaza yapınca SBK’nin bu aracını kullanan Karaca, daha sonra aracı tamirden çıkınca şoförü aracılığıyla iade etmiş.

Öztürk’ün sözleri şöyle:

"Sezgin Baran Korkmaz’ın araç tahsis ettiği iddiasını doğruluyor. Ben onların araç kiraladığı şirketin, Sezgin Baran Korkmaz’a verdiği aracı aldım kullandım diyor. Ama ‘benzinini falan kendim koydum’ diyor. Yaklaşık 2-3 ay kullandığını, o süre içinde aracın arıza da yaptığını ve onu beklediğini söylüyor."

Sedat Peker ne demişti?

Peker'in Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda Korkmaz Karaca hakkında şunları söylemişti:

"süslü sülü; garip gurebaları, fakir fukaraları gözaltına alıyorsun ya, al sana suç duyurusunda bulunuyorum. Eğer namusun varsa Korkmaz Karaca’yı da gözaltına aldırsana. Kendisi Ak Parti yerel yönetimler başkan yardımcısı, ayrıca da cumhurbaşkanlığı ekonomi politika kurulu üyesi

süslü sülüman, bu şahıs Sezgin Baran Korkmaz’ın kendisine hediye ettiği Audi a8 arabayı kullanıyordu. Bu olaylar karışınca arabayı Sezgin Baran Korkmaz’ın Sancaktepe’deki Biofarma isimli ilaç fabrikasına yollayıp bıraktı.

Ayrıca bu şahsın danışmanlık adı altında birçok kuruluştan para alması sence etik mi? Eğer ki etik ise başta Sütaş firmasının sahibi olmak üzere birçok firmanın da özel işlerini halledip ekstradan elden ne kadar avanta aldığını biliyor musun?"