AKP'li ismin işyerlerinde kaçak su kullandığı ortaya çıktı: Para cezası verildi

Kamuoyunda imar komisyonlarındaki icraatlarıyla tanınan, Toroslar Belediye Meclisi'nin ve Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin üyelerinden AKP’li İsmail Yerlikaya'nın kaçak su kullandığı ortaya çıktı.

BirGün'den Abidin Yağmur'un haberine göre, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AKP Grup Başkanvekilliği görevini yürüten İsmail Yerlikaya’nın adı bu kez kaçak su kullanımıyla gündeme geldi. MESKİ ekipleri, Yerlikaya’nın 3 işyerinde kaçak su kullanıldığına dair tutanak tuttu ve ceza kesti.

Yerlikaya’ya kaçak su cezası kesilmesine neden olan işyerlerinden birisi Akbelen Mahallesi'ndeki "Granmer" adlı işyeri. MESKİ tutanaklarına göre, işyerinde artezyen kuyusu açıldı ve o kuyudan çıkan su, herhangi bir abonelik olmadan usulsüz şekilde kullanıldı. Kaçak su kullanımına konu olan diğer iki işyeri yeri ise Mevlana Mahallesi'ndeki Yerlikaya İnşaat ile Şevket Sümer Mahallesi Okan Merzeci Bulvarı'ndaki Yerlikaya İnşaat. MESKİ tutanaklarına göre, bu 2 işyerinde de artezyen kuyusundan, abone olmadan, usulsüz su kullanımı tespit edildi.

MESKİ ekipleri 3 işyerindeki kaçak su kullanımından dolayı AKP’li meclis üyesine toplam 236 bin lira para cezası kesildi.