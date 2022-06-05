AKP'li ismin eşi 2 kişiyle birlikte kafe basıp çocuk dövdü, çocukların ifadesi ortaya çıktı

AKP MKYK yedek üyesi Eyüp Gökhan Özekin'in eşi, koruması ve şoförü, kızlarıyla kavga ettikleri gerekçesiyle dün bir kafeyi basarak 15 yaşlarındaki çocukları darp etti.

Şikayetçi olan kız çocuklarından G.B, S. ve Ş. isimli arkadaşlarının bir gün önce sosyal medyada bir fotoğraf nedeniyle Özekin'in kızı M. tartıştıklarını, M'nin çağırması üzerine bir kafeye buluşmaya gittiklerini belirterek, "M. ile arkadaşlarım tekrar tartışmaya başladı. M, arkadaşım Ş'ye görgüsüz dedi. M, arkadaşım Ş'nin elini itince kahve masaya döküldü. Bunun üzerine Ş, kalan kahveyi M'nin üzerine dökünce, M. de Ş'nin saçına yapıştı. Ş ise M'nin saçını çekti. Çevredekiler kavgayı ayırdı. Daha sonra başka bir kafeye gittik. 15 dakika kadar sonra yanımıza M'nin annesi gelerek Ş'nin saçını çekti ve "Sen misin kızımın saçını çeken" diyerek küfürler etti. Yanında 3-4 erkek vardı, ben ayağa kalkıp tepki gösterince kadın, Ş'ye tokat attı. Mavi gömlekli erkek de önce Ş'ye ardından diğer arkadaşım S'ye tokat attı. Ben araya girince M'nin annesi bana da tokat attı. Yanımızda bulunan erkek arkadaşımız F. araya girince erkek şahıslar F'yi dövdü. Erkek şahıslardan biri arkadaşlarıma silah da göstermiş. Şikayetçiyim" dedi.

10 Kasım'da Atatürk için verdiği "olmasaydı da olurduk" ilanıyla tepki çeken AKP MKYK yedek üyesi Eyüp Gökhan Özekin'in eşi, koruması ve şoförünün üçü kız biri erkek 4 çocuğu bir kafeyi basarak darp ettiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

Dayak yiyen çocuklardan G.B'nin emniyet ifadesine ulaşan T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, G.B. ifadesinde yaşananları şöyle anlattı:

"4 Haziran günü arkadaşlarım Ş ve S ile AVM'ye gittik. Bir gün önce Ş ve S, benim tanımadığım M isimli 15 yaşlarındaki biri ile sosyal medya üzerinden tartışmışlar. M, Ş ve S 'yi konuşmak için çağırınca ben de onlarla gittim. Kafeye M ve yanındaki bir kız ile oturduk. M, Ş ile sosyal medyadaki bir fotoğraf nedeniyle tartışmaya başladı. Anladığım kadarıyla arkadaşım Ş, M'nin bir arkadaşının fotoğrafını kaydedince, M tepki göstermiş. Kafede otururken M, arkadaşım Ş'ye bu olay nedeniyle görgüsüz dedi. Ş bu lafı ona tekrarlattı. Bu esnada M, arkadaşım Ş'nin elini itince kahve masaya döküldü. Bunun üzerine Ş, kalan kahveyi M'nin üzerine döktü. Ardından M, Ş'nin saçına yapıştı. Ş de onun saçını çekti. Ben ayırmak için üzerlerine su attım. Ama onlar ayrılmadı. Bu esnada çevrede bulunanlar kavgayı ayırdı. Sonra biz başka bir kafeye gittik.

'Kadın küfür etti, ben ayağa kalkıp tepki gösterince Ş'nin suratına tokat attı'

Yanımıza başka arkadaşlarımız da geldi. 15 dakika kadar sonra yanımıza konuşurken tanımadığımız 30'lu yaşlarında sonradan M'nin annesi olduğunu öğrendiğimiz bir kadın geldi. Ş'nin saçını çekerek 'sen misin kızımın saçını çeken' diyerek şimdi hatırlamadığım küfürler etti. Bu sırada annesinin yanında iri yarı 3-4 erkek şahıs vardı. Ben ayağa kalkıp tepki gösterince kadın, Ş'nin suratına tokat attı. Mavi gömlekli erkek şahıs arkadaşlarımdan önce Ş'ye sonra da S'ye tokat attı. Ben araya girmek isteyince kadın bana da tokat attı. Ardından mavi gömlekli erkek benim suratıma tokat attı. Bu esnada F isimli erkek arkadaşımız bu erkek şahıslar F'yi aralarına alarak dövdüler. Ben olay devam ederken önce annemi ardından polisi aradım. Bu sırada bizleri darp eden erkek şahıslar ve M'nin annesi ile oradan ayrıldılar. M giderken bize 's. git' diye hakaret ederek hadi yiyorsa şimdi gelsene dedi. Kavga esnasında ben görmedim ama erkek şahıslardan mavi gömlekli olan arkadaşlarıma belindeki silahı göstermiş. Ben bunu arkadaşlarımdan duydum. Kısa bir süre sonra polis geldi. Şikayetçiyim."