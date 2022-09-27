AKP'li isimlere Kılıçdaroğlu ve seçim uyarısı: ‘Bu kadar tehlikeli bir şey görmüyorum’

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının tartışıldığı günlerde AKP'li isimlerin “rehavete kapıldığını” söyledi.

Hürriyet yazarı Selvi’nin bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı kısmı şöyle:

“Kılıçdaroğlu’nun adaylığı CHP’den sonra en fazla AK Parti’yi ilgilendiriyor. Neden? Çünkü Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile yarışacak demektir. Kılıçdaroğlu’nun adaylığının ön plana çıkması üzerine bazı AK Partililerde bir rehavet görüyorum. Ben de Erdoğan’ın seçimi kazanacağına inanıyorum. Ama rehavete yer yok. Hele hele Kılıçdaroğlu aday olursa biz bu seçimi kazanırız havası kadar tehlikeli bir şey görmüyorum. Seçim iklimine girildiğinde hava ne olur, ona bakmak lazım.”



