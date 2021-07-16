AKP’li isimler soruşturma dosyasında: 'Milli Emlak' tezgahı

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde müteahhitlik yapan, aralarında Yaşar Tulum (45), Yüksel Korkmaz (49), Selami Gül (35) ve Murat Şen’in de (49) olduğu çok sayıda kişi, Milli Emlak’a ait arazilerin el altından satışı ve imara açılması vaadi ile dolandırıldıklarını öne sürdü, suç duyurusunda bulundu. Savcılık başvurularında, suçlanan isimler arasında Kadın ve Güç Derneği Başkanı AKP’li Fatma Duman ile eski Küçükçekmece Belediyesi AKP meclis üyesi Ömer Şahin yer aldı.

Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek’in haberine göre, mağdurlar, “Duman ve Şahin, Bakanımız Süleyman Soylu ve Emine Erdoğan ile beraber çalıştıklarını söylediler” dedi. Duman ise söz konusu iddialar hakkında, “Üç yıllık bir konu ve savcılıkta devam ediyor. Haber yaparsanız hem siz hem gazeteniz savcılık soruşturmalarına dahil olur. 6 avukatım bu konuyla ilgileniyor” dedi. Ömer Şahin ise, “Konuyla ilgim alakam yok” diye konuştu.

Soruşturma dosyalarına göre, Duman ile bazı şikâyetçiler, imar sorununun çözümü veya Milli Emlak’a ait arazilerin tahsisi için ayrı ayrı sözleşme yaptı. 14 Nisan 2017 tarihli bir sözleşmede, Duman’a, Kastamonu’da Milli Emlak’a ait 8 bin 600 metrekareden oluşan üç ayrı parsel için 500 bin liranın nakit olarak ödendiği bilgisi yer aldı. Sözleşmede, Duman ile birlikte, parayı veren kişiler olarak müteahhit Yaşar Tulum ve Rafet Ayaz’ın imzası bulunuyor.

Yine 6 Mart 2017 tarihli başka bir sözleşmeye göre de Tulum ve Ayvaz, Üsküdar Kısıklı’daki bir arsa için Duman’a 350 bin lira verdi. Duman’ın avukat kızı F. I. Duman da Arnavutköy’de bulunan Milli Emlak’a ait arazi için, annesine teslim edilmek üzere Selami Gül’den 70 bin TL aldığına dair tutanak imzaladı.

Müteaahitlere aylar süren görüşmelere rağmen, paralar iade edilmedi. Duman ve Şahin’in aldıkları paraların iadesi için bu kez müteahhitlere çeşitli miktarlarda senet verdikleri belirtildi. Söz konusu senet örnekleri soruşturma dosyalarına da girdi.