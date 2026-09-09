AKP’li isimden Mansur Yavaş çıkışı: 'Ülkücü, sağcı biri, yavaş yavaş bu tarafa yanaşması şaşırtıcı olmayacaktır'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, mensubu olduğu partinin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmayarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmesi, başkentte siyasi hareketliliğe neden oldu.

Görüşmenin ardından her iki cepheden de diplomatik tonun korunduğu açıklamalar geldi. Yavaş, Erdoğan’a şehre yönelik yatırımlara verilen destek ve NATO Zirvesi’nin Ankara’da düzenlenmesi yönündeki iradeleri için teşekkür ettiğini belirtirken, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, söz konusu ziyaretin parti yönetiminin onayı ve bilgisi dahilinde gerçekleştiğini vurguladı.

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İktidara yakın TVNET kanalında yayınlanan Siyaseten programında konuşan Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, Mansur Yavaş’ın siyasi kökenine işaret ederek olası bir eksen kaymasının sinyallerini verdi.

Yavaş'ın ülkücü ve sağcı kimliğinin altını çizen Ünal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sol veya sosyal demokrasi ile organik bir bağı bulunmadığını savundu. Ünal, Yavaş'ın mevcut siyasi konumlanmasını şu sözlerle değerlendirdi:

“Yani olabilir, şimdi İsmail tabii hemşerisi olduğu için çok daha yakında tanıyor Mansur Yavaş'ı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ile, Yeni Parti ile, Sol ile, Sosyal Demokrasi ile çok alakası olmayan, hatta böyle bir geçmişi de olmayan birisi Mansur Yavaş. Kendisi avukat ve sağcılığı hatta ülkücülüğü öne çıkmış bir isim. Dolayısıyla orada çok yeri olmayan bir isim. Bir de son tartışmalar Mansur Yavaş'ı çok rahatsız etti. Yani Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından önce başlayan o tartışmalar, Ekrem İmamoğlu'nun kendisini Cumhurbaşkanı adayı ilan etmesi, sanki Cumhurbaşkanı adayıymış gibi hareket etmesi… Bunlar Mansur Yavaş'ı ciddi manada kırmıştı. Bazı şeyler de ekranlar önünde gerçekleşti. Dolayısıyla çok şaşırtıcı olmayacaktır Mansur Yavaş'ın yavaş yavaş senin dediğin gibi bu tarafa yanaşması bir sürpriz olmayacaktır açıkçası.”

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