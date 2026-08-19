AKP'li isimden İlkay Çiçek açıklaması: '1,5 yıl boyunca partimize geçmek için çabaladı'

AKP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Menderes’teki ilk durağı olan Menderes Belediyesi'nin ardından AKP İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Ziyarete İnan’ın yanı sıra, AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AKP İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Ceyda Bölünmez Çankırı, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan katıldı.

'Menderes'te kötü işlere bulaştıkları bir süreç yaşandı'

Ege'deSonSöz'den Berivan Kaya'nın haberine göre, AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan açıklamasında, “Menderes’te önce belediye başkanvekilimiz Asuman Şen’i il başkanımız ve milletvekillerimizle ziyaret ettik. Çok mutluyuz. Menderes’te önemli bir dönem başlıyor. Menderes’te demokratik bir seçim gerçekleştirdik. Bu seçim sonucunda başkanvekili seçilen Asuman Şen’i tebrik ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın selamlarını ve tebriklerini iletmeye geldik. Menderes 7,5 sene önce AK Parti belediyeciliği ile tanışmıştı. 7,5 sene sonunda Özgür Özel ve arkadaşları bir tercihte bulundular ve aday gösterdiler. Sonrasında ortaya çıkan süreçler hepimizin malumu. Menderes’e zarar veren ve belediyecilik namına kötü işlere bulaştıkları bir süreç yaşandı” dedi.

'Belediye Başkanı partimize geçmek için ısrar etti, ne kadar seçici davrandığımızı hatırlatmak istiyoruz'

İnan, “Milletimizin bilmesinde yarar var. Biz özellikle medyada AK Parti’nin ne kadar seçici olduğunu ve partimizi dahil olan başkanlarımızla güçlendirdiğimizi söylüyoruz. Bu dahil olma sürecinde ne kadar titiz davrandığımızı söylüyoruz. Örneklerden bir tanesi de Menderes. Menderes Belediye Başkanı 1,5 senedir partimize dahil olmak için her türlü çabayı ve ısrarı gösterdi. Partimizin yetkili kurumları bu talebi reddetti. Menderes’te olduğu gibi ne kadar seçici davrandığımızı hatırlatmak istiyoruz. Milletimize duyduğumuz sorumlulukla hareket ediyoruz” dedi.

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