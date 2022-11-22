AKP'li isim 'rakamlarda hata varsa namussuzum' dedi, yanlış topladığı ortaya çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı 15. Birleşim 3. Oturumda konuşan AKP’li meclis üyesi Metin Aydemir ASKİ ve su zammı hakkında konuştu.

Kürsüye beraberinde getirdiği tablolar üzerinden konuşmasını sürdüren Aydemir, ASKİ 2019 – 2022 gelir gider grafiğini gösterdikten sonra “Rakamlarda bir kuruş hata varsa namussuzum” dedi.

AKP'li Aydemir'in dernek, birlik, kurum ve kuruluşlar ile spor kulüplerine yapılan yardımları gösterdiği grafikteki rakamlar tek tek toplanınca yanlış yaptığı ortaya çıktı.

Toplama hatasını fark eden CHP'li meclis üyelerinin uyarısı üzerine Aydemir “Özür dilerim yanlış olmuş” dedi.