AKP'li isim kulis verdi: Cumhur İttifakı'nda kopuşlar yolda

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü köşe yazısında “önemli bir AKP'li ismin” kendisi ile gerçekleştirdiği sohbette “Sayın Cumhurbaşkanımız ittifakı büyütmeli. Mevcut ittifakla zorlanabilir. Daha büyük bir gücü yanına çekebilmeli” dediğini belirtti.

'Benden söylemesi'

Zeyrek, ismini paylaşmadığı bu kişinin “Mesela İYİ Parti mi?” diye sorunca “Yeni ayrılanlar geri dönemez herhalde, en mantıklısı İYİ parti gibi görünüyor” karşılığını verdiğini ifade etti ve şunları yazdı:

"AK Parti kurmaylarının bazı İYİ Parti kurmaylarıyla da görüştüğünü duyunca iktidarın ciddi ciddi böyle bir arayışa girmiş olabileceğini düşündüm. Ancak İYİ Parti'lilere sorduğumda “Biz iktidarın safına geçersek partideki çaycımızı dahi kaybederiz” yanıtını aldım. Anlayacağınız, iktidar “kuşa bak” dercesine Millet İttifakı'nı ve Altılı Masa'yı gösterirken, oralara ayrılık tohumları serpmeye çalışırken, asıl kendi içinde büyük sorunlar yaşıyor ve Altılı Masa'nın gücünün bir kısmına talip olmak istiyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ve iktidar ittifakının son durumunu Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin ekonomi için kurduğu cümleyi siyasete uyarlayarak anlatabiliriz: “Neoklasik siyaset düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heteredoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal siyaset ve nörosiyaset gibi alanların etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır.” Bu çerçevede herkes Altılı Masa'dan beklerken, iktidar kanadından “epistemolojik kopuşlar” yaşanırsa şaşırmayın. Benden söylemesi!"



