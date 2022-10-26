AKP'li isim açıkladı: TTB Başkanlığı’na ‘kayyım’ atanabilir

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, 'Talep yerinde görülürse TTB Başkanlığı’na ‘kayyım’ atanabilir' dedi.

Haber Merkezi

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınması sonrası kayyum iddiası gündemde.

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, "Savcılık, Fincancı’nın görevden alınmasını talep etti. Talep yerinde görülürse TTB Başkanlığı’na ‘kayyım’ atanabilir" dedi.