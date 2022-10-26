TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınması sonrası kayyum iddiası gündemde.
AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, "Savcılık, Fincancı’nın görevden alınmasını talep etti. Talep yerinde görülürse TTB Başkanlığı’na ‘kayyım’ atanabilir" dedi.
Fatih Yaşlı
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
AKP'li isim açıkladı: TTB Başkanlığı’na ‘kayyım’ atanabilir
AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, 'Talep yerinde görülürse TTB Başkanlığı’na ‘kayyım’ atanabilir' dedi.
Haber Merkezi
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınması sonrası kayyum iddiası gündemde.
AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, "Savcılık, Fincancı’nın görevden alınmasını talep etti. Talep yerinde görülürse TTB Başkanlığı’na ‘kayyım’ atanabilir" dedi.