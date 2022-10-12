AKP'li Hüseyin Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na övgü: Alkışlıyorum

AKP'nin kurucuları arasında bulunan, AKP'nin programını yazan çekirdek kadronun arasında bulunan ve uzun yıllar AKP iktidarlarında bakanlık görevinde bulunan Hüseyin Çelik, Kılıçdaroğlu'nun türban çıkışına destek verdi.

"Kılıçdaroğlu, laiklik, Atatürkçülük, başörtüsü, irtica üzerinden siyaset yapan CHP'yi, toplumun gerçek gündemiyle ilgilenen parti haline getirdi" diyen Çelik, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı teklifi çok saygıdeğer bulduğunu ifade etti ve bu nedenle alkışladığını dile getirdi.

Siyasi liderlerin geçmişte söylediklerinden dolayı yargılanmaması gerektiğini söyleyen Çelik, "Bahçeli 'Balda tuz bulunmaz. Suda ateş yanmaz. Recep Tayyip Erdoğan'dan da Cumhurbaşkanı olmaz' dedi. Partilileri çılgınca alkışladı, o Bahçeli bugün Erdoğan'ın bir numaralı destekçisi" ifadesini kullandı.