AKP’li Hayrettin Dilekcan’dan Soylu açıklaması: Gereğini yapmalı

Ülkücü mafya Sedat Peker’in videolarındaki iddialar gündemdeki yerini korurken mafya – siyaset ilişkisi yeniden gündeme geldi. Peker'in videolarıyla birlikte sık sık Susurluk hatırlatması da yapılmaya başlandı. İddiaların yarattığı tartışmalara AKP'liler, eski MİT'çiler de bir yerinden dahil olmaya başladı.

“Susurluk kazası”nın ardından kurulan komisyonun kapatılan Refah Partili üyesi Hayrettin Dilekcan yaşananları Odatv’den Hazar Şahsuvar’a değerlendirdi. AKP’de Merkez Disiplin Kurulu üyeliği gibi bir çok görevde bulunan hala AKP üyesi olan Hayrettin Dilekcan aktif siyasetten çekildiğini belirtti.

Hayrettin Dilekcan, Susurluk komisyonu raporunda yer alan iddiaları hatırlattı:

“Devlet içinde yapılanmış bir takım yanlış organizasyonların devlet adına hareket ettiğini söyleyen, devlet ve kamu görevlileriyle siyasetçilerle işbirliği içinde kendince devleti sahiplenen, devleti yön veren devleti işlerini gördüğünü söyleyen bir ekip olduğu ortaya çıkmıştı. Bunun da devlette bir takım kamu görevlilerinin bilgisi dahilinde olduğu ortaya çıkmıştı.”

Savcılar sessiz

Sedat Peker’in videolarındaki iddialara değinen kaydeden Dilekcan şunları ifade etti:

“Videoların tamamını izlemedim. Bir takım suçlamalarda bulunuyor. Kendisine koruma verildiğini söylüyor. Koruma verilen bir şahsa operasyon yapıldığını söylüyor. Tabii bu arada ilginç olan hadise şu; kamuoyunu ciddi anlamda meşgul edecek tarzda gündeme oturmuş bir konuyla ilgili savcılıklar tarafından ne işlem yapılıyor, ne ediliyor kamuoyunun bu noktalarda hiçbir bilgisi olmadı. Yani bir şahıs bir tweet attı diye sabahın 5’inde evi basılıp ters kelepçeyle evinden götürülürken, çok üzüntü verecek ithamlarla ve isnatlarla ilgili bir işlem yapıldı mı, yapılmadı kamuoyunun bilgilendirilmemesi Türkiye için üzüntü verici bir hadise.”

'Gereğini yapmalı'

İçişleri Bakanı’nın görevine devam etmesinin sıkıntılı olacağını düşündüğünü kaydeden Dilekcan şunları söyledi:

“Demokratik ülkelerde böyle bir şey ortaya çıktığı zaman, kamuoyunun doğru bilgilenmesi, olayların doğru ortaya çıkabilmesi açısından, ilgili kamu görevlilerinin ve savcıların görevlerini hukuka uygun yapabilmesi için toplumu söz konusu olabilir. Demokratik ülkelerde bu tür olaylara müsaade edilmez ve teda kamu görevlilerini de rahat bırakır ve ‘İstediğiniz gibi hareket edebilirsiniz ben suçlu değilim yanlış hukuk dışı işler yapmadım, bunun ortaya çıkmasına zemin hazırlamak için görevi bırakıyorum’ der. Ama maalesef Türkiye’de hiçbir bakanlıkta böyle bir şey olmuyor. Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’la ilgili Meclis uyuyor. Birisi bir laf söylemiş diye dokunulmazlıkların peşinde düşen Meclis’in sessiz kalması da ayrı bir problem. Geçmişte hukukun işlemeyişinden kaynaklı olarak çek senet mafyası gibi bir takım yapılar ortaya çıkmıştı. Bugün de gerçek veya yanlış bir takım siyasilere dayanarak kendilerini güçlü gibi göstermek suretiyle bazı karanlık işlerin yapılması kraren ifade etmek gerekirse, hukukun ve yargının devreye girmesi gerekir. Yargının rahat çalışabilmesi için de sorumlu makamda olanların gereğini yapması beklenir.”