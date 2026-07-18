AKP'li Hayati Yazıcı'dan yeni anayasa açıklaması: Referanduma gidilecek

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin açıklamalar yaptı. Yazıcı, yeni anayasanın Meclis’te geniş bir uzlaşıyla hazırlanacağını ve ardından referanduma götürüleceğini söyledi.

DHA'nın haberine göre, Abant Gölü Milli Parkı’nda bulunan bir otelde AKP Siyasi ve Hukuk İşler Başkanlığı tarafından düzenlenen Batı Karadeniz Bölge Toplantısı'nda konuşan Yazıcı anayasada 19 defa değişiklik yapıldığını söyledi.

“En önemli değişikliği bildiğiniz gibi 15 Temmuz gaddar alçak darbe teşebbüsünden sonra Cumhur İttifakı olarak nitelediğimiz ittifak öncülüğünde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ya da başkanlık modelini inşa etmiş bütünlüğüne koymuştur" diyen Yazıcı şöyle devam etti:

Türkiye elbet yeni bir anayasayı birlikte Meclis’te konsensüs sağlamak ve sonra da milletin onayına referanduma sunmak suretiyle paylaşımcı bir anlayışla bunu gerçekleştireceğiz. İnşallah bunu da hedefimize ulaştırırız ve ulaştırmamız gerekir diye düşünüyorum. Sorunlarımız yok değil, sorunlarımız var. Türkiye'nin bugün gündemde yer alan en önemli maddelerden bir tanesi ‘Terörsüz Türkiye.’ Bizim en büyük gücümüz birliğimiz, bütünlüğümüzdür, kardeşliğimizdir. Bunu ölçecek hiçbir değer yoktur. Bunun kıymeti, değeri ölçülemeyecek büyüklükte ve önemlidir. Dolayısıyla bu konuda da Cumhur İttifakı olarak gerekli açıklamalar yapıldı, yapılmaya devam ediyor.

'Çerçeve düzenleme, yasal düzenleme yapılacak'

Yazıcı, "Terörsüz Türkiye" için yasal düzenleme çalışmalarının devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

Bununla alakalı bir çerçeve düzenleme, yasal düzenleme yapılacak. Onun çalışması sürdürülüyor. Bu hedefi gerçekleştirirken asla şehitlerimizin ruhunu incitecek, gazilerimizi üzecek bir tutum içerisinde olmayız. Bunu bilmenizi istiyorum. Türkiye'nin çıkarı, milletimizin hedefi, arzusu, yararına olan neyse inşallah onu hep birlikte gerçekleştirmek suretiyle Türkiye'yi bu illetten kurtaracağız. 25 yıldan bu yana Türkiye'yi yönetiyoruz. 25 yıldan beri el atmadığımız alan yok. Siyasetimiz kapsayıcı, kuşatıcıdır. Türkiye'nin hiçbir sorununu kapı arkasında veya mahzenlerde terk etmedik. Her konuyu öncelikleri belirlemek süreciyle ele aldık ve Türkiye'yi inşa ede ede bu güne taşıdık.

DEM Parti heyeti de, Meclis tatile girmeden çıkarılması beklenen "çerçeve yasa" hakkındaki beklenti ve detayları anlatmıştı. "Bu bir devlet projesi, geri adım atılmayacak deniyor" ifadelerini kullanan heyet, AKP ile yeni bir anayasa tartışmasına da açık olduklarını duyurmuştu.

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