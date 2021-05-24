AKP'li Halime Kökçe'den Peker 'analiz'i: Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan bağımsız değil

AKP İstanbul Tanıtım Medya Başkanı Halime Kökçe, ülkücü mafya Sedat Peker'in AKP’li isimlerce yasa dışı işlerin yapıldığına yönelik iddialarını köşesine taşıdı. “Sedat Peker BAE'den ne yapıyorsa, Akşener'in çıkışı ve Kılıçdaroğlu'nun '6 ay sonra' vurgusu birbirinden bağımsız değil. Ve bunlar komplo teorisi hiç değil” diyen Kökçe, yaşananlardan muhalefeti sorumlu tuttu.

Star gazetesindeki köşesinde “ Sedat Peker BAE'de ne yapıyor, muhalefet 6 ay içinde ne bekliyor?” başlıklı bir yazı kaleme alan AKP İstanbul Tanıtım Medya Başkanı Halime Kökçe, Peker’in iddialarıyla ilgili "Zamanlaması da manidar olan bu operasyon videolarda anlattıklarının tamamı iddia. 90'lı yılların Türkiye'sindeki olayları bile beri alıp sanki bugün yaşanıyormuş gibi algı oluşturmaya çalışıyor. Uyuşturucu ile en fazla mücadele eden AK Parti döneminde uyuşturucu trafiğine göz yumulduğunu ima ediyor. Bazı siyasileri ise bu konuda doğrudan suçluyor” ifadelerini kullandı.

Muhalefeti suçladı

Peker’in videolarını muhalefetin tutumuyla ilişkilendiren Kökçe, yazısında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Aksi takdirde FETÖ artığı olduğu belli bir muhabirin kamikaze saldırısı, Sedat Peker'in FETÖ'nün merkez üslerinden olan BAE'den yaptığı yayınlar, FETÖ'cü hesapların "çok güzel şeyler olacak" ezberini yeniden üretmeye başlaması ve uyuyan hücrelerinin uyanması, Meral Akşener'in Meclis çatısı altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bebek katili Netanyahu'ya benzetip ertesi gün Cumhurbaşkanı'nın memleketi Rize'ye provakatif bir ziyaret düzenlemesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir canlı yayında '6 ay içerisinde çok farklı bir Türkiye göreceksiniz. İstediğiniz gibi tweet atabileceksiniz.' ifadelerini kullanması akla farklı sorular getiriyor. Bu peşi sıra gelen saldırılar ve daha seçime 2 yıl varken 6 ay sonrasına yapılan vurgu basite alınacak bir şey değil. Sedat Peker BAE'den ne yapıyorsa, Akşener'in çıkışı ve Kılıçdaroğlu'nun '6 ay sonra' vurgusu birbirinden bağımsız değil. Ve bunlar komplo teorisi hiç değil."