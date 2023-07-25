AKP'li güreşçiden Kübalı rakibine sitem: 'Hayatımı kararttın'

Kübalı güreşçi Mijain Lopez Nunez'e olimpiyat ve dinya şampiyonası finallerinde birçok kez yenilen AKP'li güreşçi Rıza Kayaalp, TRT Spor Yıldız'a açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarında Nunez'e sitem eden Kayaalp, "Karşımda Kübalı Mijain Lopez Nunez olsaydı ona 'Hayatımı kararttın' derdim. Beni 3 olimpiyat şampiyonluğundan etti diyebilirim. İyi bir rakipti, 'Sen olmasaydın şu an 3 olimpiyat, 7-8 dünya şampiyonluğum olabilirdi' diyebilirim mesela" ifadelerini kullandı.

Üç olimpiyatta rakibine yenilen Rıza Kayaalp'in Nunez karnesi şöyle:

2009 Dünya şampiyonası çeyrek finalde 3-0 yenildi.

2011 Dünya şampiyonası 4-0 yendi.

2012 Londra Olimpiyatı çeyrek finalde 6-0 yenildi.

2014 Dünya şampiyonası finalde 2-0 yenildi.

2015 Dünya şampiyonası finalde 1-0 yendi.

2016 Rio olimpiyatı finalde 3-0 yenildi.

2020 Tokyo olimpiyatı yarı finalde 2-0 yenildi.