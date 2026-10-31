AKP’li Güneş’in pişkinliği tepki çekti: Alım gücünü savundu, safariye gittiği Kenya'yı örnek verdi

Meclis'te başlayan "satın alma gücü" tartışmasına AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş’in sarf ettiği sözler tepki çekti.

Güneş, asgari ücretin 28 bin lira olduğu, emeklinin otellerde kaldığı, pazarda her hafta sebze fiyatının zamlandığı, İstanbul'da ortalama kira fiyatlarının 50 bin liraya dayandığı ülkemizde alım gücünü savundu.

'Biz bu kadar kötüyüz de niye vatandaş bizi 25 yıldır iktidarda tutuyor?'

Nefes'ten Nisanur Yıldırım'ın haberine göre, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Güneş, "Biz bu kadar kötüyüz de niye vatandaş bizi 25 yıldır iktidarda tutuyor? Milli geliri biz 238 milyar dolardan 1 trilyon 800 milyar dolara çıkarmışız. Fert başına milli geliri 3 bin 500 dolardan, 20 bin dolarlara getirmişiz. Önemli olan her ülkede satın alma gücü. Satın alma gücü olarak biz neredeyiz dünyada? 11’inci sıradayız. Japonya’nın bize göre milli geliri dörde katlar, çok zengin görünür ama siz Japonya’daki bir vatandaşa gidin, işe başladığında aşağı yukarı 230 bin Japon yeni alır ve bunun 140 bin Japon yenini evin kirasına verir. Önemli olan o ülkede sizin satın alma gücünüz" diye konuştu.

Kenya örneği pes dedirtti

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da AKP’li Güneş’e “Bir Türk vatandaşı Japonya’ya giderse ne yapar, bir Japon Türkiye’ye gelirse ne yapar, onu anlat” diye tepki gösterdi.

AKP’li Güneş ise Karabat’a “Zenginler buraya gelince kendi ülkesinde kazandığını Türkiye’de harcatarak mutluluk verdiğini söylüyorsunuz. Herkesin kendi ülkesinde nasıl yaşadığı önemli. Ben de vatandaşımı Kenya’ya, İran’a, milli geliri bizden düşük yerlere götürürsem bizde de mutlu olur. Önemli olan vatandaşın yaşadığı ülkede nasıl yaşıyor olduğu” diye yanıt verdi.

Kenya’da safari turu yapmıştı

Türkiye-Kenya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı olan AKP’li İsmail Güneş, 17 Ağustos’ta Kenya’yı ziyaret etmişti.

Güneş, Kenya’ya gitmişken safariden de geri kalmadı. Kenya’daki safari turunu X’te bir videoyla paylaşan Güneş, “Nairobi’nin merkezine oldukça yakın konumda bulunan ve yaklaşık 120 kilometrelik alana yayılan Nairobi National Parkı’nı ziyaret ettik. Başkent sınırları içerisinde doğal yaşamı koruyan bu özel alanda, Kenya’nın eşsiz doğasını ve yaban hayatını yakından görme fırsatı bulduk” ifadelerini kullanmıştı.

Devletin parasıyla Kenya’yı gezen Güneş’in Türkiye’de milyonlarca vatandaşı alım gücünün yüksek olduğuna ikna etmeye çalışması tepki çekti.

Güneş'in AKP'li isimlerin vurgun yaptığı anlaşıldığı fon skandalına para yatıranlara yorumu da “çok kazanma hırsı” olmuştu.

Türkiye’den bir vatandaşın örneğin Kenya’ya gitmesi için vize, pasaport, uçak bileti, konaklama gibi pek çok kaleme yüksek tutarda para harcaması gerekiyor.

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