AKP'li Gençlik Kolları Başkanı'na AKP'li belediyeden usulsüz ödeme

Bitlis’in Tatvan ilçesinin AKP’li belediyesi tarafından, AKP Tatvan Gençlik Kolları Başkanı Murat Eren’e belediyede çalışmamasına ve girişi olmamasına rağmen her ay düzenli ödeme yapıldığı ortaya çıktı.

Gazeteci Sinan Aygül'ün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Eren’e belediyenin farklı birimleri üzerinden adına düzenlenen “Harcama Pusulaları” ile ilansız ihale usulüyle “Hizmet Alımı” adı altında, yapılmayan işler yapılmış gibi gösterilerek düzenli ödemeler yapıldığı tespit edildi.

Eren’in Ekim 2021’de aldığı 3 bin 370 liralık ödemenin, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen harcama pusulası ile miktarı itibariyle ilan gerektirmediği için ilana çıkılmadan verilen doğrudan ihale ile ödendiği belirtildi. İhale belgelerinde, ilgili müdürlüklerin ve Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen’in imzası bulunuyor.

Basına yansımadan önce istifası istendi

İddiaya göre AKP Gençlik Kolları Başkanının AKP’li belediyeden usulsüz ödeme aldığının belgelerinin basına yansıyacağının duyulmasından hemen sonra Murat Eren’in istifası istendi.

Eren önceki gün geç saatlerde istifasını açıkladı. Eren'in istifa açıklaması şöyle:

“Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığımız ile yapılan istişareler neticesinde almış oldukları karar gereği yaklaşık 2 yıldır büyük bir onur, gurur ve şerefle yürüttüğüm Ak Parti Tatvan Gençlik Kolları Başkanlığı görevimden bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Liderimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ak davamıza her türlü sıfattan bağımsız olarak başlayan sevdamız ilelebet sürecektir. Asıl olan davamızdır, sıfatlar geçicidir, durmak yok yola devam"

Tatvan Belediyesi yetkililerinden konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi.