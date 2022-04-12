AKP'li Gaziantep Belediyesi hiçbir yerde geçmeyen 'ekmek fişi' dağıttı

AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden yurttaşlara dağıtımının nasıl yapıldığı bilinmeyen ekmek indirim kuponunun verildiği ortaya çıktı.

Geçen günlerde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Fırıncılar Odası, 200 gram somun ekmeğin fiyatının 2,5 liradan 1,5 liraya gerilediğini "müjde" diyerek duyurmuştu.

'Hiçbir markette geçmeyen karne'

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, belediye tarafından dağıtılan bu fişlerin ekmekte 1 buçuk lira indirim yaptığı iddia edilirken eski CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Avukat Umut Yılmaz, dün akşam iftara gittikleri bir ailenin elinde 30 adet bu fişten olduğunu dile getirdi. Yılmaz, "BİM ve şehrin en ünlü marketi Oli'ye gittim. Buralarda fiş geçmiyor. Yurttaş ise ekmek fişi veriyorlar ama hiçbir market kabul etmiyor diyor" dedi.

Fişin kimlere ve nasıl verildiğinin bilinmediğini ifade eden Yılmaz, "Sorularımıza cevap alamıyoruz. Fatma Şahin artık şehrin sahibi gibi davranıyor" dedi.

'Şeker karnesi de geliyor'

Yılmaz, bir aya kadar şeker fişlerinin ortaya çıkacağını söylerken, "Bu bir karne sistemi. Bizim karşı çıktığımızı bildikleri için karne değil fiş yazıyorlar. Bir aya kadar şeker karnesi ya da fişlerini de göreceğiz. Duyumlarını alıyorum" ifadelerini kullandı.