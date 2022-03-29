AKP'li Fethiye Belediye Meclis Üyesi istifa etti

Dün AKP'nin İBB Meclis üyesi Amine Cansu Kaba, partisinde istifa etmiş; ''19 yaşımda, vatanım ve milletim için büyük ideallerle adım attığım partimden ayrılma sebeplerim; adaletten uzaklaşma, zaman içinde insanların itibarsızlaştırılması, makam ve mevki sahiplerinin liyakatsizliği ve başta gençlik olmak üzere umudun yok edilmesine kadar giden bu yolda vicdanları yaralayan ve "bu kadarı da olmaz" dediğimiz yanlışlardır'' açıklamasına bulunmuştu.

Bir istifa da Muğla'dan

Kaba'nın istifa, tartışılmaya devam ederken; Muğla Fethiye Belediye Meclis Üyesi Ayşe Çiftçi de partisinden istifa etti.

Sosyal medya hesabından istifasını duyuran Muğla Fethiye Belediye Meclis Üyesi Ayşe Çiftçi, “Kendi isteğim ile 2011 yılında üyesi olduğum, mahalle kadın kolları yönetim kurulu üyeliği görevini, 2018 ve 2020 yılları arasında Fethiye ilçe kadın kolları başkanlığı görevini yaptığım Ak parti üyeliğimden gördüğüm lüzum ve aldığım karar nedeniyle bugün itibariyle istifa ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.