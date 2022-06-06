AKP'li eski vekilden 'sürtük' çıkışı: ‘Kim veriyor bu akılları bilmiyorum ki…’

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, telefonda görüştüğü “eski AK Parti”nin önemli isimlerinden birinin, Recep Tayyip Erdoğan’ın Gezi eylemlerine katılanlara yönelik kullandığı “sürtük” kelimesini eleştirerek, “Çok üzgünüm çok… Nereye gidiyoruz böyle? Kim veriyor bu akılları bilmiyorum ki?” dediğini aktardı.

“Bu nasıl bir şeydir. Çok üzgünüm çok… Nereye gidiyoruz böyle?” diyen “eski AK Parti”nin önemli isimlerinden olan kişi, Erdoğan'ın Kızılcahamam'daki açıklamasında, “Biz Gezi olaylarında sergiledikleri tutuma yakışan teşhisi koyduk. Biz hep milletimizin diliyle konuştuk. Milletimiz bu vandalları nasıl tanımlıyorsa biz de öyle dedik” ifadeleriyle ilgili de şunları söyledi:

“Sorma, çok üzgünüm. Milleti bu seviyede göstermek doğru değil. Kim veriyor bu akılları bilmiyorum ki? Partide de kimse tasvip etmiyor böyle çıkışları. Cenazeye gidiyorum, pazara gidiyorum. Etrafımızı sarıyorlar. Herkes şikayetçi. İbrahim değildir her halde. O sevmez böyle şeyleri.”