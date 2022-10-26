AKP'li Esgin: TTB Merkez Konseyi terör örgütünün diliyle konuşan bir yapı haline geldi

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın "PKK'nın yayın organına bağlanarak yaptığı açıklamanın infiale neden olduğunu" dile getirdi.

TTB'nin, PKK'nin hiçbir eylemini kınamadığını, PKK'yi terör örgütü olarak nitelendirmediğini ifade eden Esgin, "TTB Merkez Konseyi yönetimi terör örgütünün diliyle konuşan bir yapı haline geldi" dedi.

TTB Merkez Konseyi'nin hekimleri temsil etmediğini iddia eden Esgin, "Hekimlerin meslek örgütü asla ve asla terör örgütünün propagandasını yapamaz. Bu bir suçtur. Meslek örgütümüzü bir veya iki siyasi partinin arka bahçesi haline getirmek, hekimlerle vatandaşımızı karşı karşıya getirecek çalışmaların odağı yapmak hiç kimseye fayda getirmez" diye konuştu.

Muhalefet partilerinin, davet edilmesine rağmen TOGG'un üretim tesislerinin açılışına katılmayacağını açıkladığına işaret eden Esgin, "29 Ekim sadece Cumhuriyetimizin 99. yılı değil aynı zamanda Türkiye'nin 70 yıllık hayalinin gerçeğe dönüştüğü anlamlı bir gün olacaktır. Togg'un açılışına davet edilmelerine rağmen katılmayacaklarını ifade eden muhalefetin tavrını milletimizin taktirine bırakıyorum. Devrim otomobiline karşı olan zihniyetin, bugün hala daha yaşadığını, aziz milletimiz bu tavırla bir kez daha görmüş oldu" ifadelerini kullandı. (AA)