AKP'li Elitaş'tan 'silinen cezaları ödeyenler ne olacak' sorusuna yanıt

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 52 maddeden oluşan torba kanun teklifini bugün TBMM’ye sunacaklarını açıkladı. Elitaş, pandemi döneminde yurttaşlara sokağa çıkma yasağını ve maska takma zorunluluğunu ihlal ettikleri gerekçesiyle kesilen 2,7 milyar liralık para cezasının bu yasayla affedileceğini söyledi.

Elitaş "Toplam 2,7 milyar liralık, maske ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşlarımıza yazılmış cezalar vardı. 2,7 milyar liralık rakamdan da vazgeçilmiş oluyor" diye konuştu.

Mustafa Elitaş, koronavirüs pandemisinde maske takmadıkları ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle kesilen cezaları ödeyenlerin parasını geri alıp almayacağına ilişkin soruya ise “Onlar geri iade olmaz. Biliyorsunuz bütün düzenlemelerde o vardır. Onu nasıl takip edeceksiniz, ne yapacaksınız” diye yanıt verdi.