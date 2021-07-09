AKP'li Elitaş hakkını isteyen madencilere ne demişti?

Manisa Soma'daki Uyar Maden'de çalışan işçilerinin tazminat hakları verilen tüm sözlere rağmen yıllardır ödenmeyince işçiler direnişlerini Soma'dan Ankara'ya taşımış, Ankara girişinde polisler tarafından durdurulmuştu.

İşçilerin çoğunluğu Ankara girişinde bekleyişlerini sürdürürken, işçiler adına heyetlerle Ankara'ya gelen Tahir Çetin, birçok yetkiliyle görüşmeler gerçekleştirmişti.

Bu görüşmeler kapsamında ilk olarak Enerji Bakanlığı'nda bakan yardımcısı ile yapılan görüşmenin içeriğine ilişkin soL'a bilgi veren Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin, bakanlık yetkililerinin işçilerin taleplerinin çözümü için bir taslak hazırladığını öğrendiklerini belirtmişti.

Çetin, "Taslağın AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'a iki ay önce verildiğini öğrendik. Yani taleplerimizin çözümü için ilgili düzenleme iki aydır hazır olmasına rağmen AKP tarafından Meclis'e sunulmamış. Şimdi bir heyetle Meclis'e gidiyoruz, bu sorunun çözümünü ve Meclis kapanmadan bir an önce çıkarılmasını isteyeceğiz" demişti.

Bu görüşmeyi gerçekleştiren Çetin ve madenciler, Elitaş'tan tepki çeken bir yanıt almışlardı.

Görüşme sırasında "Hakkımızı ödeyeceksiniz" diyen madenciye Elitaş'ın "Bana ne? Bana mı çalıştınız?" diyerek yanıt verdiği öğrenilecekti.

İşçiler bu yanıt sonrası yürüyüş kararı almış, başlarına bir şey gelmeleri durumunda sorumlusunun Elitaş olduğunu söylemişti.

Bu yürüyüş de polis tarafından engellenince, işçiler direnişe devam etmek için Soma'ya dönme kararı almıştı.