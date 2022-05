AKP'li Efkan Ala: Cumhurbaşkanına 'kaçacak' demek o ülkeye suikast düzenlemektir

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "kaçış planı" iddialarına tepki gösterdi. Ala, "Bir ülkenin cumhurbaşkanının yurt dışına kaçması demek ülkenin tarumar olması demek. Ülkede demek öyle bir kaos olacak ki öyle büyük problemler olacak ki ülkenin cumhurbaşkanı bile orada yaşayamayacak. Bu olmaz arkadaşlar" dedi.

Ala, "İyi bir şey yaparsak milletimiz yararlanır. Kötü bir şeye yaparsak milletimiz zarar görür. Siyasette de doğru bir söz söylersek millet fayda görür, yanlış bir şey söylersek onun da maliyetini millet öder. Onun için herkes dikkat etmeli konuştuğuna. Kişileri eleştireyim, muhataplarımı eleştireyim diye Türkiye'ye suikast düzenlememeli" ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı şunları söyledi:

"Ama bir ülkenin başbakanına, cumhurbaşkanına, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına 'kaçacak' demek, o ülkeye suikast düzenlemektir. Çünkü o zaman kaos demektir. Ne olacak ki kardeşim, ne açıklayacaksın ki? Bu Türkiye'nin itibarına gerçekten bir hançerlemedir, bir suikasttır. Çok yanlıştır, çok tehlikelidir. Her türlü eleştiriyi birbirimize yapıyoruz. Bunlar konuşulabilir, tartışılabilir, alternatif politikalar öne sürülebilir. Dışarıdan bakın, Almanya'dan bakın, İngiltere'den bakın, Amerika'dan bakın.

Bir ülkenin cumhurbaşkanının kaçacağını o ülkenin ikinci partisinin genel başkanı söylüyor. Arkadaşlar böyle siyaset olmaz. Bu Türkiye'ye yapılmış büyük bir ihanettir, hançerlemedir. Elbette politikaları, zaten her hafta eleştiriyorlar. Her hafta herkes her şeyi söylüyor ama biz kendimiz için de söylüyorum, Türkiye söz konusu olunca yapacağımız konuşmalarda, söyleyeceğimiz sözlerde önce 'Türkiye bir zarar görür mü topyekun' diye bakmak gerekir. Bir ülkenin cumhurbaşkanının yurt dışına kaçması demek ülkenin tarumar olması demek. Ülkede demek öyle bir kaos olacak ki öyle büyük problemler olacak ki ülkenin cumhurbaşkanı bile orada yaşayamayacak. Bu nasıl bir şey. Bu olmaz arkadaşlar." (İHA)