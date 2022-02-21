AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin ardından Afrika turunun ikinci durağı Senegal’e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanında Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından karşılandı.

Senegal ziyareti sırasında bir Türk firması tarafından inşa edilen 50 bin kişilik Dakar Olimpik Stadyumu’nun açılış törenine Cumhurbaşkanı Sall ve davetli diğer ülkelerin devlet başkanlarıyla birlikte katılacak olan Erdoğan'ın bu kapsamda katılımcı ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Erdoğan ayrıca, Türkiye’nin Dakar Büyükelçiliği’nin yeni binalarının resmi açılışını gerçekleştirecek.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal temaslarını tamamladıktan sonra Afrika turunun son durağı olan Gine Bissau’yu ziyaret edecek.

Erdoğan Senegal İş Forumu'nda konuşuyor

Senegal'in başkenti Dakar'da Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüşen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Senegal İş Forumu'na katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları: